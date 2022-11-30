Здавав координати військових частин у Києві. Агента Росії засудили на 15 років

Житель Києва на замовлення РФ здавав місця дислокації військових частин та заводів. Агента Росії вдалося затримати та засудити на 15 років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок, який опублікували у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Чоловік отримав завдання від представників РФ збирати та передавати їм інформацію про дислокації стратегічно важливих об’єктів, в тому числі військових частин, військових заводів, критичної інфраструктури тощо на території України.
Майже одразу після вторгнення РФ він почав передавати інформацію про госпіталь МВС України, Штаб Сухопутних військ ЗС України і військової частини.
"Далі, 2 березня 2022 переслав координати військової частини Національної гвардії України. 4 березня передав інформацію про розташування Інституту ядерних досліджень НАН України", - йдеться у вироку.
Вже 20 березня чоловіка вдалося затримати. Під час судового розгляду він визнав свою провину та підтвердив, що передавав представникам Росії інформацію про військову частину в Гостомелі. Суд визнав його винним у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.
Нагадаємо, що російський військовий під час окупації частини Чернігівської області погрожував вбити чоловіка та його малолітнього сина. За це окупанта засудили на 11 років позбавлення волі.
Мешканка Луганської області коригувала обстріли окупантів у Попаснянському районі. Її викрили, затримали та засудили на 12 років позбавлення волі.
Житель Одеси допомагав спецслужбам Росії та передавав їм інформацію про розміщення українських військових у місті. Також він вивісив у місті російський прапор. Його засудили на 15 років тюрми.
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