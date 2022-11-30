Сдавал координаты воинских частей в Киеве. Агента России приговорили к 15 годам

Мужчина получил задачу от представителей РФ собирать и передавать им информацию о дислокации стратегически важных объектов, в том числе воинских частей, военных заводов, критической инфраструктуры и т.п. на территории Украины.

Почти сразу после вторжения РФ он начал передавать информацию о госпитале МВД Украины, Штабе Сухопутных войск ВС Украины и воинской части.

"Далее, 2 марта 2022 года переслал координаты воинской части Национальной гвардии Украины. 4 марта передал информацию о расположении Института ядерных исследований НАН Украины", - говорится в приговоре.

Уже 20 марта мужчину удалось задержать. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину и подтвердил, что передавал представителям России информацию о воинской части в Гостомеле. Суд признал его виновным в государственной измене и назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.