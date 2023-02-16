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Здавав інформацію про аеродром в Луцьку. Агента Генштабу РФ засудили на 14 років тюрми

Фото: Агента Генштабу РФ засудили на 14 років тюрми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній український військовий передавав РФ інформацію про військовий аеродром у Луцьку. Його виявили та засудили за державну зраду на 14 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Завербований російськими спецслужбами колишній військовослужбовець, з березня 2019 по березень 2020 року надавав РФ допомогу у проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що чоловік збирав та передавав представнику головного управління генштабу збройних сил РФ відомості про військові об’єкти у Волинській області.

"Ворога особливо цікавили дані про військовий аеродром у Луцьку, місця розміщення споруд та техніки, озброєння, забезпеченість навігаційними засобами, відомості про військовослужбовців, які проходять військову службу, функціонування пропускного режиму, наявність недоліків у системі охорони та оборони", - додали у прокуратурі.

Також чоловік мав створити агентурну мережу із проросійськи налаштованих громадян. Чоловіка затримали під час спроби перетину ним державного кордону України для зустрічі з куратором.

Суд визнав місцевого жителя винним у державній зраді та призначив йому покарання у виді 14 років позбавлення волі із конфіскацією майна

Нагадаємо, що СБУ зібрала докази вини ще чотирьох колаборантів. Зрадників засудили до 14 років в'язниці.

Троє жителів окупованої частини Луганської області пішли на співпрацю з РФ та обійняли посади "прокурорів "ЛНР". Їх засудили на 10 років тюрми за колабораційну діяльність.

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