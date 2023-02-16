Сдавал информацию об аэродроме в Луцке. Агент Генштаб РФ приговорен к 14 годам тюрьмы

"Завербованный российскими спецслужбами бывший военнослужащий с марта 2019 по март 2020 года оказывал РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что мужчина собирал и передавал представителю главного управления генштаба вооруженных сил РФ сведения о военных объектах в Волынской области.

"Врага особенно интересовали данные о военном аэродроме в Луцке, местах размещения сооружений и техники, вооружении, обеспеченности навигационными средствами, сведения о военнослужащих, проходящих военную службу, функционировании пропускного режима, наличии недостатков в системе охраны и обороны", - добавили в прокуратуре.

Также мужчина должен был создать агентурную сеть из пророссийски настроенных граждан. Мужчину задержали при попытке пересечения им государственной границы Украины для встречи с куратором.

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