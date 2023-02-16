RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сдавал информацию об аэродроме в Луцке. Агент Генштаб РФ приговорен к 14 годам тюрьмы

Фото: Агент Генштаб РФ приговорен к 14 годам тюрьмы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший украинский военный передавал РФ информацию о военном аэродроме в Луцке. Его обнаружили и осудили за государственную измену к 14 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Завербованный российскими спецслужбами бывший военнослужащий с марта 2019 по март 2020 года оказывал РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что мужчина собирал и передавал представителю главного управления генштаба вооруженных сил РФ сведения о военных объектах в Волынской области.

"Врага особенно интересовали данные о военном аэродроме в Луцке, местах размещения сооружений и техники, вооружении, обеспеченности навигационными средствами, сведения о военнослужащих, проходящих военную службу, функционировании пропускного режима, наличии недостатков в системе охраны и обороны", - добавили в прокуратуре.

Также мужчина должен был создать агентурную сеть из пророссийски настроенных граждан. Мужчину задержали при попытке пересечения им государственной границы Украины для встречи с куратором.

Суд признал местного жителя виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Напомним, что СБУ собрала доказательства вины еще четырех коллаборантов. Предателей приговорили к 14 годам тюрьмы.

Трое жителей оккупированной части Луганской области пошли на сотрудничество с РФ и заняли должности "прокуроров "ЛНР". Их приговорили к 10 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛуцкВолынская областьГенштаб РФСудВойна в Украине