Сдавал информацию об аэродроме в Луцке. Агент Генштаб РФ приговорен к 14 годам тюрьмы

Бывший украинский военный передавал РФ информацию о военном аэродроме в Луцке. Его обнаружили и осудили за государственную измену к 14 годам тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"Завербованный российскими спецслужбами бывший военнослужащий с марта 2019 по март 2020 года оказывал РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что мужчина собирал и передавал представителю главного управления генштаба вооруженных сил РФ сведения о военных объектах в Волынской области.
"Врага особенно интересовали данные о военном аэродроме в Луцке, местах размещения сооружений и техники, вооружении, обеспеченности навигационными средствами, сведения о военнослужащих, проходящих военную службу, функционировании пропускного режима, наличии недостатков в системе охраны и обороны", - добавили в прокуратуре.
Также мужчина должен был создать агентурную сеть из пророссийски настроенных граждан. Мужчину задержали при попытке пересечения им государственной границы Украины для встречи с куратором.
Суд признал местного жителя виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Напомним, что СБУ собрала доказательства вины еще четырех коллаборантов. Предателей приговорили к 14 годам тюрьмы.
Трое жителей оккупированной части Луганской области пошли на сотрудничество с РФ и заняли должности "прокуроров "ЛНР". Их приговорили к 10 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.