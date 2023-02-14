ua ru
Вт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні засудили до 14 років колаборантів, які коригували удари по Донецькій області

Новость на русском →
Вівторок 14 лютого 2023 16:52
В Україні засудили до 14 років колаборантів, які коригували удари по Донецькій області Фото: в Україні засудили до 14 років колаборантів, які коригували удари по Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ зібрала докази вини ще чотирьох колаборантів. Зрадників засудили до 14 років в'язниці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України. Насамперед їх цікавили позиції українських захисників на Бахмутському, Краматорському та Сєверодонецькому напрямках", - пише пресслужба.

Також зрадники збирали для ворога інформацію про координати й технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Суд призначив колаборантам покарання у вигляді від 9 до 14 років ув’язнення.

Серед засуджених:

  • російський агент, який збирав розвіддані через свого "зв’язкового" з підконтрольного загарбникам "ДНР";
  • колаборант, який фіксував місця базування підрозділів ЗСУ у Бахмуті й надсилав локації на чат-бот "пресслужби народної міліції "ДНР";
  • мешканець Дружківки, який передавав розвідувальні дані до так званої "Республіканської гвардії "ДНР" через свою сестру з тимчасово окупованої частини Донецької області;
  • мешканець Сєверодонецька, який перебував на зв'язку з бойовиком 2-го армійського корпусу рф та надсилав йому координати базування українських військ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила російського агента у Слов'янську, який збирав для ворога розвідувальні дані й прагнув вступити до лав окупаційних військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
DAILY
Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ