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Здавати Бахмут ніхто не буде, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військ із фронтового Бахмута Донецької області не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

"Здавати Бахмут ніхто не буде. Боротимемося, скільки зможемо. Якщо будуть пришвидшені поставки зброї, а саме далекобійної зброї, ми не тільки не відійдемо від Бахмута, ми почнемо деокуповувати Донбас, який був окупований з 2014 року", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, про те, що українські військові не виходитимуть із Бахмута, доки там є можливість оборонятися, ситуація контрольована.

Також ми писали, що спікер Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий пояснив, чому Бахмут та Вугледар є важливими вузлами оборони.

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Володимир ЗеленськийДонецька областьБахмутВійна Росії проти України