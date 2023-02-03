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Сдавать Бахмут никто не будет, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выведение украинских войск из фронтового Бахмута Донецкой области не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем. Если будут ускорены поставки оружия, а именно дальнобойного оружия, мы не только не отойдем от Бахмута, мы начнем деоккупировать Донбасс, оккупированный с 2014 года", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, о том, что украинские военные не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться, ситуация контролируется.

Также мы писали, что спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый объяснил, почему Бахмут и Угледарь являются важными узлами обороны.

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Владимир ЗеленскийДонецкая областьБахмутВойна России против Украины