Здавали патріотів. На сході викрили ще двох пособниць окупантів

Співробітники Служби безпеки України під час стабілізаційних заходів у звільнених районах на сході України викрили ще двох пособниць окупантів, які "здавали" загарбникам українських патріотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Зазначається, що ворожі поплічниці "здавали" окупантам адреси українських патріотів і допомагали у "розквартируванні" російських угруповань в оселях місцевих жителів.
Вони також організували харчування для особового складу загарбників і запропонували їм власні домівки у селищі Невське Сватівського району.
За співпрацю зловмисниці отримали від окупаційної адміністрації "особливий статус" і можливість безперешкодно переміщуватись на захопленій території регіону.
Проте після деокупації населеного пункту вони залишились у селищі. Щоб уникнути правосуддя, поплічниці намагались увійти в довіру українських військових.
Але СБУ викрила пособниць загарбників, задокументувала їхні злочинні дії та затримала. Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше росіянин, який готував держпереворот в Україні, отримав підозру. Він співпрацював з нардепом-зрадником Віктором Медведчуком.
Окрім того, правоохоронці виявили мешканця Закарпаття, який прославляв окупантів та заперечував збройну агресію проти України.
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