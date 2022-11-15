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Сдавали патриотов. На востоке разоблачили еще двух пособниц оккупантов

Иллюстративное фото: на востоке разоблачили еще двух приспешниц оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах на востоке Украины разоблачили еще двух пособниц оккупантов, которые "сдавали" захватчикам украинских патриотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что вражеские приспешницы "сдавали" оккупантам адреса украинских патриотов и помогали в "расквартировании" российских группировок в домах местных жителей.

Они также организовали питание для личного состава захватчиков и предложили им свои дома в поселке Невское Сватовского района.

За сотрудничество злоумышленницы получили от оккупационной администрации "особый статус" и возможность беспрепятственно перемещаться по захваченной территории региона.

Однако после деоккупации населенного пункта они остались в поселке. Чтобы избежать правосудия, приспешницы пытались войти в доверие украинских военных.

Но СБУ разоблачила пособниц захватчиков, задокументировала их преступные действия и задержала. В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее россиянин, который готовио госпереворот в Украине, получил подозрение. Он сотрудничал с нардепом-предателем Виктором Медведчуком.

Кроме того, правоохранители обнаружили жителя Закарпатья, который прославлял оккупантов и отрицал вооруженную агрессию против Украины.

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