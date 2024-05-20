Здав місто у перші дні війни. Ексмеру Куп'янська загрожує довічне

Що сталось

Згідно з даними слідства, в перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації, колишній мер Куп'янська добровільно перейшов на бік окупантів. 27 лютого 2022 року він записав відеозвернення, аби запобігти масовим протестам й скласти хибне враження у місцевих щодо "турботи" окупаційної влади.

"Посадовець усіляко сприяв російським окупантам у Куп'янську, забезпечуючи їх транспортом, житлом, пальним та їжею. Через його дії територія українського Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України", додає прокуратура.

Фото: в Україні заочно судитимуть ексмера Куп'янська (t.me/prokuratura_kharkiv)

Зокрема у червні 2022 року він підписав протокол щодо створення окупаційною владою "Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області".

Наразі обвинувачений перебуває у розшуку, але відомо, що він знаходиться на території Бєлгородської області Росії.

Що загрожує

Зрадника судитимуть заочно. Йому загрожує довічне увʼязнення.

Куп'янськ

Нагадаємо, що наші воїни звільнили Куп'янськ від окупації під час контрнаступу у Харківській області. Сьогодні ж місто та район регулярно перебувають під обстрілами. Ба більш, ситуація також загострилась після того, як терористи розпочали наступ на території регіону зі спробою прорвати оборону українських бійців.

Як відзначив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Литвиненко, ситуація залишається складною, але не катастрофічною.