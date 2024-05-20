RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сдал город в первые дни войны. Экс-мэру Купянска грозит пожизненное

Фото: в Украине будут заочно судить экс-мера Купянска (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине будут заочно судить бывшего мэра Купянска, сдавшего оккупантам город в первые дни полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.

Что случилось

Согласно данным следствия, в первые дни полномасштабного вторжения Российской Федерации, бывший мэр Купянска добровольно перешел на сторону оккупантов. 27 февраля 2022 года он записал видеообращение, чтобы предотвратить массовые протесты и составить ложное впечатление у местных о "заботе" оккупационных властей. 

"Чиновник всячески способствовал российским оккупантам в Купянске, обеспечивая их транспортом, жильем, топливом и едой. Из-за его действий территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины", добавляет прокуратура. 

Фото: в Украине будут заочно судить экс-мера Купянска (t.me/prokuratura_kharkiv)

В частности, в июне 2022 года он подписал протокол о создании оккупационными властями "Временной гражданской администрации Харьковской области". 

Сейчас обвиняемый находится в розыске, но известно, что он находится на территории Белгородской области России

Что угрожает

Предателя будут судить заочно. Ему грозит пожизненное заключение.

Купянск

Напомним, что наши воины освободили Купянск от оккупации во время контрнаступления в Харьковской области. Сегодня же город и район регулярно находятся под обстрелами. Более того, ситуация также обострилась после того, как террористы начали наступление на территории региона с попыткой прорвать оборону украинских бойцов. 

Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко, ситуация остается сложной, но не катастрофической.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КупянскВойна в Украине