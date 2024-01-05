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Здатний виконувати завдання в гарячих точках. В Україні тестують наземного робота D-21-11

Фото: в Україні тестують наземного робота D-21-11 (t.me/zedigital)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні тестують безпілотного робота D-21-11. Машина обладнана автоматичною туреллю й здатна виконувати бойові завдання в гарячих точках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"D-21-11 - це універсальний український робот, який створили учасники оборонного кластера Brave1. Машина обладнана автоматичною туреллю та може виконувати бойові завдання. Наприклад, проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції", - пише Федоров. 

Зокрема машина може доставляти боєприпаси або ж провізію для наших бійців. Бойова частина робота повністю знімна. 

 

Фото: в Україні тестують наземного робота D-21-11 (t.me/zedigital)

Які плани 

Бойова частина робота вже пройшла успішні випробування. В планах - інтегрувати в робота НАТОвські види озброєння, а також посилити стійкість до ворожого РЕБу. 

Наразі команда працює над масштабуванням виробництва.

Виробництво зброї в Україні

Як відзначив президент Володимир Зеленський, Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь. Для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна вже виробляє далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун". Зокрема нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

Як розповів міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази

 

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