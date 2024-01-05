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Способен выполнять задачи в горячих точках. В Украине тестируют наземного робота D-21-11

Фото: в Украине тестируют наземного робота D-21-11 (t.me/zedigital)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине тестируют беспилотного робота D-21-11. Машина оборудована автоматической турелью и способна выполнять боевые задачи в горячих точках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"D-21-11 - это универсальный украинский робот, который создали участники оборонного кластера Brave1. Машина оборудована автоматической турелью и может выполнять боевые задачи. Например, проводить разведку, штурмовать или оборонять позиции", - пишет Федоров. 

В частности машина может доставлять боеприпасы или провизию для наших бойцов. Боевая часть робота полностью съемная.

 

Фото: в Украине тестируют наземную работу D-21-11 (t.me/zedigital)

Какие планы

Боевая часть робота уже прошла успешные испытания. В планах - интегрировать в робота НАТОвские виды вооружения, а также усилить устойчивость к вражескому РЭБу. 

Сейчас команда работает над масштабированием производства.

Производство оружия в Украине

Как отметил президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.

Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

Как рассказал министр стратегической промышленности Александр Камышин, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза

 

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