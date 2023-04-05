Здатен збивати літаки, ракети та "Шахеди": Наєв показав роботу ЗРК Avenger (відео)

"Зенітно-ракетні комплекси Avenger (Месник) вже на бойовому чергуванні в Північній операційній зоні. Вони здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об’єктів цивільної інфраструктури, підрозділів Сектору безпеки та оборони від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах", - зазначив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

Військові розповіли, що Avenger оснащений тепловізійним прицілом, завдяки якому можна працювати вдень та вночі. Техніка озброєна ракетами Stinger, також має круплокаліберний кулемет Browning AN/M3.

Наєв зазначив, що військові проходили підготовку щодо використання ЗРК у Німеччині. Загалом, за його словами, техніка легка в керуванні.

РБК-Україна розповідало детальніше про характеристики ЗРК Avenger.

Окрім того, нещодавно генерал Олександр Тарнавський показав, як працює французька САУ Caesar на Донбасі.

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