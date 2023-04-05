RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Может сбивать самолеты, ракеты и "Шахеды": Наев показал работу ЗРК Avenger (видео)

Фото: украинские военные получили на вооружение ЗРК Avenger (ukrmilitary.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уже получили на вооружение зенитно-ракетный комплекс Avenger, который может сбивать вражеские цели, как днем, так и ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Объединенных сил ВСУ.

"Зенитно-ракетные комплексы Avenger (Мститель) уже на боевом дежурстве в Северной операционной зоне. Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений Сектора безопасности и обороны от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах", - отметил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

Военные рассказали, что Avenger оснащен тепловизионным прицелом, благодаря которому можно работать днем и ночью. Техника вооружена ракетами Stinger, также имеет круплокалиберный пулемет Browning AN/M3.

Наев отметил, что военные проходили подготовку использования ЗРК в Германии. В общем, по его словам, техника легка в управлении.

РБК-Украина рассказывало подробнее о характеристиках ЗРК Avenger.

Кроме того, недавно генерал Александр Тарнавский показал, как работает французская САУ Caesar на Донбассе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей НаевВСУВойна России против Украины