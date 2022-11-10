Україна отримає ракетні комплекси Hawk та Avenger: що про них відомо

Західні партнери продовжують зміцнювати протиповітряну оборону України. Сьогодні Іспанія оголосила про передачу додаткових ракетних комплексів Hawk (MIM-23 Hawk), а Сполучені Штати - про поставки перших систем Avenger.

Скільки систем Hawk отримає Україна

Сьогодні міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Україна отримає ще два комплекси. За її словами, про додаткові поставки попросили партнери з НАТО.

"Ми твердо віддані Україні, тому що розуміємо, що вона реалізує своє законне право на оборону, ставши жертвою вторгнення та жорстокої війни", - зазначила вона.

Фото: Україна отримає шість ЗРК Hawk від Іспанії (wikimedia.org)

До цього було відомо про плани на чотири системи. Таким чином найближчим часом український арсенал засобів протиповітряної оборони поповниться 6 ЗРК Hawk.

Крім того, Роблес наголошує, що Іспанія може навчати близько 400 бійців Збройних сил України кожні два місяці. Найближчим часом на полігон до Толедо приїдуть 64 військові, а ще 21 артилерист цього тижня розпочне тренування на іспанських гаубицях в Альмерії.

Що відомо про комплекси Hawk

Зенітний ракетний комплекс середньої дальності MIM-23 Hawk розроблявся для знищення літаків, але в пізніх модифікаціях його допрацювали для перехоплення ракет. Назва складається з абревіатури MIM (Mobile Interceptor Missile) - мобільна ракета перехоплювач, а також бекроніма слова "яструб" - Homing All the Way Killer, що означає "перехоплювач, який керується по всій траєкторії польоту".

Ракетний комплекс було прийнято на озброєння армії США ще в 1960 році і вважається попередником сучасніших засобів ППО Patriot. Однак називати ЗРК Hawk застарілими не можна, оскільки вони постійно модернізувалися.

Фото: системи Hawk постійно зазнавали модернізації (defense.gov)

За даними з відкритих джерел, за весь час у США та інших країнах було виготовлено понад 40 000 комплексів. Імовірність ураження повітряної мети однією ракетою оцінюється 85%.

Широке застосування ЗРК Hawk набули під час численних конфліктів на Близькому Сході.

Основні характеристики

Через те, що сьогодні складно передбачити конкретні конфігурації радіолокаційних засобів MIM-23 Hawk для України, єдиний параметр щодо бойових можливостей полягає в самій ракеті, яка наводиться напівактивною головкою самонаведення:

Дальність ураження цілі - 45-50 кілометрів

Максимальна висота - до 20 кілометрів

Швидкість ракети - 2,4 Маха

Комплекс складається з зенітної батареї, найчастіше з двома вогневими взводами, які мають три пускові установки. До батареї входять різні РЛС, мобільний пункт керування та допоміжні машини. Залежно від модифікації, радари здатні виявляти повітряні цілі в радіусі до 100 кілометрів.

Крім того, комплекси Hawk оснащені системою визначення "свій-чужий", тобто здатні відрізняти ракети супротивника від своїх.

Перші Avenger для України

Про те, що Україна запросила у Сполучених Штатів системи Avenger, стало відомо під кінець жовтня. Сьогодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван оголосив про передачу перших чотирьох одиниць.

"Посилена протиповітряна оборона є критично важливою для України, оскільки Росія продовжує використовувати крилаті ракети та безпілотники іранського виробництва для нападу на цивільну інфраструктуру", - додав він.

Що відомо про ЗРК Avenger

Назва цього зенітно-ракетного комплексу близької дії перекладається як "месник". Зазвичай розміщується на броньованих автомобілях HMMWV. Перші Avenger були представлені у 1990 році. На сьогодні такі системи є на озброєнні США, Саудівської Аравії, Єгипту, Китаю та Чилі.

Фото: Україна отримає ракетні комплекси Avenger (ukrmilitary.com)

Вони призначені для ураження повітряних цілей на зустрічних курсах і навздогін на висотах 0,5-3,8 км і дальностях 0,5-5,5 км.

Основні характеристики

Комплекс складається з двох контейнерів по чотири ракети FIM-92 Stinger, зенітного кулемета калібру 12,7 мм та радіолокаційної станції. До комплекту також входить пульт дистанційного керування. РЛС є всепогодною і здатна виявляти цілі за будь-яких умов за рахунок тепловізора.

Для управління ЗРК Avenger достатньо двох осіб. Основні характеристики виглядають наступним чином: