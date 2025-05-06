"Здатен діяти радикально": Дуда вірить у здатність Трампа дотиснути Росію

На переконання польського лідера, саме президент Дональд Трамп - єдиний, хто здатен примусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

"США можуть використовувати різні економічні інструменти, щоб змусити Росію дотримуватися певних дій. Якщо хтось має можливість змусити Путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів", - заявив Дуда в інтерв’ю мережі Axel Springer Global Reporters Network.

Він також зазначив, що після нещодавніх розмов з Путіним, Трамп "усвідомив реальну ситуацію" та має у своєму розпорядженні "необхідні інструменти, щоб заблокувати фундаментальні інтереси Путіна".

"Він розуміє, якою є його позиція та наскільки він готовий до серйозних переговорів про завершення війни", - сказав Дуда.

За його словами, президент США володіє засобами, що здатні змусити Росію дотримуватися міжнародного порядку.

"Деякі з них можуть бути радикальними й жорсткими, зокрема різноманітні економічні інструменти. Однак я переконаний, що Дональд Трамп здатен їх реалізувати", - додав польський лідер.

У Politico вважають, що такі заяви президента Польщі відображають очікування багатьох європейських лідерів, які розраховують, що Трамп використає політичний та економічний вплив США для тиску на Росію.