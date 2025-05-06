"Может действовать радикально": Дуда верит в способность Трампа дожать Россию

По убеждению польского лидера, именно президент Дональд Трамп - единственный, кто способен заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"США могут использовать различные экономические инструменты, чтобы заставить Россию придерживаться определенных действий. Если кто-то имеет возможность заставить Путина заключить мир, то это Америка, президент Соединенных Штатов", - заявил Дуда в интервью сети Axel Springer Global Reporters Network.

Он также отметил, что после недавних разговоров с Путиным, Трамп "осознал реальную ситуацию" и располагает "необходимыми инструментами, чтобы заблокировать фундаментальные интересы Путина".

"Он понимает, какова его позиция и насколько он готов к серьезным переговорам о завершении войны", - сказал Дуда.

По его словам, президент США обладает средствами, которые способны заставить Россию соблюдать международный порядок.

"Некоторые из них могут быть радикальными и жесткими, в частности различные экономические инструменты. Однако я убежден, что Дональд Трамп способен их реализовать", - добавил польский лидер.

В Politico считают, что такие заявления президента Польши отражают ожидания многих европейских лидеров, которые рассчитывают, что Трамп использует политическое и экономическое влияние США для давления на Россию.