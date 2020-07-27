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Со здания консульства США в китайском Чэнду спустили американский флаг

Китай, Чэнду, Понедельник 27 июля 2020 06:34
Со здания консульства США в китайском Чэнду спустили американский флаг
Фото: флаги США и Китая (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Решение было принято в результате закрытия консульства Китая в Хьюстоне

Американский флаг спустили перед зданием генерального консульства США в китайском Чэнду. По требованию властей КНР оно прекратило свою работу.

Об этом сообщает CNA.

Ранее МИД Китая решило отозвать лицензию на работу генконсульства США в городе Чэнду. Ведомство уведомило посольство США в Китае о данном решении и требует прекратить всю деятельность американского генконсульства.

В сообщении подчеркивается, что данные меры являются "необходимым ответом" на действия американской стороны.

Целью закрытия китайского генерального консульства в Хьюстоне Вашингтон назвал защиту интеллектуальной собственности и частной информации США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что не исключает закрытия и других генконсульств КНР.

Напомним, Министерство юстиции США обвинило двух хакеров Китая в атаках на компании по всему миру, в том числе и на те, которые работают над вакциной от COVID-19.

Также США рассматривают возможность полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая (КПК), а также членов их семей в соответствии с законом "Об автономии Гонконга".

Кроме того, Соединенные Штаты не будут вести переговоры с Китаем относительно второй части торгового соглашения между странами.

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