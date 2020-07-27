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З будівлі консульства США в китайському Ченду спустили американський прапор

Китай, Ченду, Понеділок 27 липня 2020 06:34
З будівлі консульства США в китайському Ченду спустили американський прапор
Фото: прапори США і Китаю (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Рішення було прийнято унаслідок закриття консульства Китаю в Х'юстоні

Американський прапор спустили перед будівлею генерального консульства США в китайському Ченду. На вимогу влади КНР воно припинило свою роботу.

Про це повідомляє CNA.

Раніше МЗС Китаю вирішило відкликати ліцензію на роботу генконсульства США в місті Ченду. Відомство повідомило посольству США в Китаї про це рішення і вимагало припинити всю діяльність американського генконсульства.

У повідомленні підкреслюється, що дані заходи є "необхідною відповіддю" на дії американської сторони.

Метою закриття китайського генерального консульства в Х'юстоні Вашингтон назвав захист інтелектуальної власності і приватної інформації США. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив журналістам, що не виключає закриття та інших генконсульств КНР.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США звинуватило двох хакерів Китаю в атаках на компанії по всьому світу, в тому числі і на ті, які працюють над вакциною від COVID-19.

Також США розглядають можливість повної заборони на в'їзд в США членів Комуністичної партії Китаю (КПК), а також членів їх сімей згідно із законом "Про автономію Гонконгу".

Крім того, Сполучені Штати не вестимуть переговори з Китаєм щодо другої частини торгової угоди між країнами.

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