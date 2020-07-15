ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Трамп отказался от торговых переговоров с Китаем

Среда 15 июля 2020 13:52
Трамп отказался от торговых переговоров с Китаем
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Трамп не заинтересован в переговорах с Китаем

США не будут вести переговоры с Китаем по второй части торгового соглашения между странами. Президент Дональд Трамп в этом не заинтересован.

Об этом сообщает The Hill.

Трамп заявлял, что Китай должен быть привлечен к ответственности за распространение вируса.

"Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем. Мы заключили большую торговую сделку. Но как только она была подписана, даже чернила еще не высохли, они поразили нас чумой", - сказал он.

Напомним, первая фаза торговой сделки между государствами была подписана в январе 2020 года. Однако уже в мае Трамп был готов разорвать ее, обвинив Китай в том, что он прикладывает недостаточно усилий, чтобы остановить пандемию.

Первая фаза торговой сделки предусматривает импорт Китаем американских сельхозтоваров на сумму 36,5 млрд долларов в этом году.

Отметим, лидер США заявлял, что торговая сделка с Китаем теперь имеет второстепенное значение из-за пандемии коронавируса, пригрозив новыми тарифами Пекину.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитай
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь