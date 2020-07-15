Трамп отказался от торговых переговоров с Китаем

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп не заинтересован в переговорах с Китаем

США не будут вести переговоры с Китаем по второй части торгового соглашения между странами. Президент Дональд Трамп в этом не заинтересован.

Об этом сообщает The Hill.

Трамп заявлял, что Китай должен быть привлечен к ответственности за распространение вируса.

"Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем. Мы заключили большую торговую сделку. Но как только она была подписана, даже чернила еще не высохли, они поразили нас чумой", - сказал он.

Напомним, первая фаза торговой сделки между государствами была подписана в январе 2020 года. Однако уже в мае Трамп был готов разорвать ее, обвинив Китай в том, что он прикладывает недостаточно усилий, чтобы остановить пандемию.

Первая фаза торговой сделки предусматривает импорт Китаем американских сельхозтоваров на сумму 36,5 млрд долларов в этом году.

Отметим, лидер США заявлял, что торговая сделка с Китаем теперь имеет второстепенное значение из-за пандемии коронавируса, пригрозив новыми тарифами Пекину.