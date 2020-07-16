США планируют запретить въезд в страну членам Компартии Китая, - NYT

Фото: флаги США и Китая (GettyImages)

Такое решение наверняка вызовут ответные меры против американцев

Соединенные Штаты рассматривают возможность полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая (КПК), а также членов их семей в соответствии с законом "Об автономии Гонконга". Это связано с тем, что Китай ранее подписал закон "О национальной безопасности Гонконга".

Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, запрет на въезд может также коснуться военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и членов их семей. Также в издании сообщают, что такое решение наверняка вызовет ответные меры против американцев, стремящихся въехать или остаться в Китае.

Также отмечают, что детали плана о запрете въезда еще не доработаны и президент США Дональд Трамп может в конечном итоге отклонить его. Однако к обсуждению плана подключены официальные лица в Белом доме, госдепартаменте и министерстве внутренней безопасности.

Отметим, закон "О национальной безопасности Гонконга" определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений.

Напомним, Трамп 14 июля подписал закон, который предусматривает санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. Помимо закона речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. Это приведет к прекращению торговых преференций и к прекращению передачи туда американских технологий.

Додадим, США не будут вести переговоры с Китаем по второй части торгового соглашения между странами.

В свою очередь, Китай ввел санкции против должностных лиц и организаций Соединенных Штатов.