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У будівлі Центрвиборчкому застрелився працівник УДО

Новини » Надзвичайні події     20.01.2020 - 20:48
У будівлі Центрвиборчкому застрелився працівник УДО
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ДБР почало розслідування

Слідчі Державного бюро розслідувань почали розслідування за фактом можливого самогубства скоєного працівником Управління державної охорони України у приміщенні Центральної виборчої комісії ввечері 20 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, близько 18:20 працівник УДО вистрілив собі в голову з табельної зброї, а саме пістолету Макарова. Від отриманого поранення військовослужбовець загинув на місці.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Провадження відкрите за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК) на Печерську в Києві сьогодні ввечері знайшли застреленим молодого хлопця. Особу загиблого встановили, але не повідомляли.

РБК-Україна писало, що в Запоріжжі в квартирі знайшли мертвими подружжя та їхнього сина. У поліцію надійшло повідомлення про те, що жінка з суботи не виходить на зв'язок. Правоохоронці, які виїхали на місце події, попередньо встановили, що на тілах подружжя є тілесні ушкодження, а їх сина виявили повішеним.

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