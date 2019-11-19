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В Запорожье в квартире нашли мертвыми супругов и их сына

Новости » Происшествия     19.11.2019 - 13:26
В Запорожье в квартире нашли мертвыми супругов и их сына
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия

В Запорожье в квартире нашли мертвыми супругов и их сына. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

Так, 18 ноября в 19:24 в Днепровский отдел полиции поступило сообщение о том, что ее сестра с субботы не выходит на связь.

На место вызова прибыла следственно-оперативная группа, которая совместно с заявительницей зашла в дом ее родственницы, который находится по ул. Ладозкой, где было обнаружено тело женщины 1961 года рождения. Кроме этого, в квартире находилось тело мужчины 1959 года рождения, а также их сына 1994 года рождения.

Правоохранители, которые выехали на место происшествия, предварительно установили, что на телах супругов имеются телесные повреждения, а их сына обнаружили повешенным. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Днепре на дворе дома взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина.

РБК-Украина писало, что в Киеве вечером 16 ноября произошел взрыв в общежитии, в результате которого погибли двое людей.

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