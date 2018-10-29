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В здании парламента ЦАР на выборах нового главы устроили стрельбу

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 15:31
Иллюстративное фото (assembleenationale-rca.cf)
Иллюстративное фото (assembleenationale-rca.cf)

В результате стрельбы никто не пострадал

В здании парламента Центральноафриканской республики (ЦАР) в ходе выборов нового главы произошла стрельба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что в ходе выборов нового главы парламента депутат Ромбот Альфред Йекатом достал оружие и открыл стрельбу. По уточненной информации, пострадавших нет, а депутата оперативно обезвредили.

Отметим, в прошлую пятницу с должности главы парламента ЦАР сместили Карима Мекасуа. Он назвал действия своих оппонентов антиконституционными. В то же время он выступил за мирное решение конфликта и призвал не переводить дискуссии в русло конфессиональной вражды. Тем не менее он заявил о том, что 38 из 41 депутата, которые проголосовали за его отставку, были христианами.

Напомним, ранее министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что наращивание российского влияния в ЦАР не стабилизирует эту страну. До этого в Москве заявили, что планируют развернуть больше военных инструкторов в ЦАР.

Отметим, в июле в ЦАР убили российских журналистов. Российская сторона заявила, что их граждан якобы пытались ограбить.

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Новости Украины ПарламентЦАРСтрельба
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