У будівлі парламенту ЦАР на виборах нового глави влаштували стрілянину

Ілюстративне фото (assembleenationale-rca.cf)

В результаті стрілянини ніхто не постраждав

В будівлі парламенту Центральноафриканської республіки (ЦАР) в ході виборів нового глави сталася стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що в ході виборів нового голови парламенту депутат Ромбот Альфред Йекатом дістав зброю і відкрив стрілянину. За уточненою інформацією, постраждалих немає, а депутата оперативно знешкодили.

Зазначимо, минулої п'ятниці з посади голови парламенту ЦАР змістили Каріма Мекасуа. Він назвав дії своїх опонентів антиконституційними. У той же час він виступив за мирне рішення конфлікту і закликав не переводити дискусію в русло конфесійної ворожнечі. Тим не менш, він заявив про те, що 38 з 41 депутата, які проголосували за його відставку, були християнами.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Франції Флоранс Парлі заявила, що нарощування російського впливу в ЦАР не стабілізує цю країну. До цього в Москві заявили, що планують розгорнути більше військових інструкторів в ЦАР.

Відзначимо, в липні в ЦАР вбили російських журналістів. Російська сторона заявила, що їх громадян нібито намагалися пограбувати.