Во Франции считают, что наращивание российского влияния в ЦАР не стабилизирует страну

Фото: Флоранс Парли (facebook.com.FlorenceParlyOfficiel)

В начале 2018 Россия пожертвовала сотни единиц вооружения и направила 175 инструкторов к ЦАР

Расширение влияния Российской Федерации (РФ) в Центральноафриканской республике (ЦАР) вряд ли стабилизирует страну. Об этом заявила французский министр обороны Флоранс Парли, передает РБК-Украина по ссылке Reuters.

Отмечается, что в декабре 2017 года Россия получила разрешение от Совета Безопасности ООН в отношении поставок вооружений в ЦАР, которая сталкивается с постоянным вооруженным конфликтом с 2013 года, когда в основном мусульманская повстанческая коалиция свергла тогдашнего президента Франсуа Бозизе, что повлекло репрессии со стороны христианских боевиков.

Несмотря на выбор нового лидера в 2016 году, страна была втянута в межпартийное насилие и политическую нестабильность.

В начале 2018 года Россия пожертвовала сотни единиц вооружения и направила 175 инструкторов к ЦАР, чтобы усилить борьбу правительства с повстанцами.

Накануне в Москве заявили, что планируют направить дополнительное оборудование и развернуть больше инструкторов, усиливая свой важнейший военный прорыв в Африке на протяжении десятилетий.

Напомним, в июле 2018 в ЦАР были убиты трое граждан России.

У двоих были пресс-карты российских "Известий". По предварительным данным, убийство было совершено с целью ограбления. Тела погибших были доставлены в город Банги.