На здании КГГА вывесили флаг участников протестов в Беларуси

Знамя появился в знак поддержки демонстрантов
Над входом в здание Киевской городской государственной администрации вывесили национальный бело-красно-белый флаг Беларуси. Сейчас он используется участниками акций протестов.
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фото в Telegram.
Знамя повесили в знак поддержки демонстрантов, которые не согласны с результатами выборов президента Беларуси.
"Жыве Беларусь!", - написал мэр столицы.
Отметим, что бело-красно-белый флаг в 1991-1995 годах был государственным флагом Беларуси.
Напомним, в Киеве возле арки Дружбы народов состоялась акция солидарности в поддержку народа Беларуси, участники акции образовали цепь солидарности.
Напомним, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на результаты выборов президента.
Ранее сообщалось, что по результатам голосования президентом Беларуси избрали действующего лидера страны Александра Лукашенко.