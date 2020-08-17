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На будівлі КМДА вивісили прапор учасників протестів у Білорусі

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 00:55
На будівлі КМДА вивісили прапор учасників протестів у Білорусі
Фото: біло-червоно-білий прапор несуть у Мінську (Tyt.by)
Автор: Артур Родивилов

Прапор з'явився на знак підтримки демонстрантів

Над входом в будівлю Київської міської державної адміністрації вивісили національний біло-червоно-білий прапор Білорусі. Зараз він використовується учасниками акцій протестів.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував фото в Telegram.

Прапор повісили на знак підтримки демонстрантів, які не згодні з результатами виборів президента Білорусі.

"Жыве Беларусь!", - написав мер столиці.

Зазначимо, що біло-червоно-білий прапор в 1991-1995 роках був державним прапором Білорусі.

Нагадаємо, у Києві біля арки Дружби народів відбулася акція солідарності на підтримку народу Білорусі, учасники акції утворили ланцюг солідарності.

Участь в акції солідарності взяли понад сто осіб. Вони були одягнені в білий одяг, деякі почепили на одяг чорну стрічку на знак скорботи за загиблим під час протестів у Білорусі.

Нагадаємо, ЦВК Білорусі відхилив всі скарги на результати виборів президента.

Раніше повідомлялося, що за результатами голосування президентом Білорусі обрали чинного лідера країни Олександра Лукашенка.

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