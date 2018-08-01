В здании Херсонской прокуратуры активисты подожгли петарды

Около 50 человек пикетируют здание прокуратуры и МВД Херсона в связи с нападением на и.о. управделами мэрии Екатерину Гандзюк

В Херсоне здание областного Управления Министерства внутренних дел, сегодня, 1 августа, пикетировали около 50 человек в связи с нападением на и.о. управделами мэрии Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает "Херсон Daily".

Издание сообщает, что после этого они пошли в областную прокуратуру. В вестибюле участники акции бросили несколько петард и дымовых шашек.

Позже стало известно, что активисты вернулись в здание МВД.

Фото (khersondaily.com)

Напомним, накануне в Херсоне неизвестный облил неустановленным веществом управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Херсона Екатерину Гандзюк. Отметим, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял под личный контроль уголовное производство по факту нападения на Екатерину Гандзюк.