У будівлі Херсонської прокуратури активісти підпалили петарди

Близько 50 осіб пікетують будівлю прокуратури і МВС Херсона у зв'язку з нападом на в. о. керуючого справами мерії Катерину Гандзюк

У Херсоні будівлю обласного Управління Міністерства внутрішніх справ, сьогодні, 1 серпня, пікетували близько 50 осіб у зв'язку з нападом на в. о. керуючого справами мерії Катерина Гандзюк. Про це повідомляє "Херсон Daily".

Видання повідомляє, що після цього вони пішли в обласну прокуратуру. У вестибюлі учасники акції кинули кілька петард і димових шашок.

Пізніше стало відомо, що активісти повернулися в будівлю МВС.

Фото (khersondaily.com)

Нагадаємо, напередодні в Херсоні невідомий облив невстановленою речовиною керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Катерину Гандзюк. Зазначимо, генеральний прокурор України Юрій Луценко взяв під особистий контроль кримінальне провадження за фактом нападу на Катерину Гандзюк.