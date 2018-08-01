У будівлі Херсонської прокуратури активісти підпалили петарди

Новини Суспільство 01.08.2018 - 13:12
Ілюстративне фото: (facebook.com/pho.gov.ua)
Ілюстративне фото: (facebook.com/pho.gov.ua)

Близько 50 осіб пікетують будівлю прокуратури і МВС Херсона у зв'язку з нападом на в. о. керуючого справами мерії Катерину Гандзюк

У Херсоні будівлю обласного Управління Міністерства внутрішніх справ, сьогодні, 1 серпня, пікетували близько 50 осіб у зв'язку з нападом на в. о. керуючого справами мерії Катерина Гандзюк. Про це повідомляє "Херсон Daily".

Видання повідомляє, що після цього вони пішли в обласну прокуратуру. У вестибюлі учасники акції кинули кілька петард і димових шашок.

Пізніше стало відомо, що активісти повернулися в будівлю МВС.

У будівлі Херсонської прокуратури активісти підпалили петарди
У будівлі Херсонської прокуратури активісти підпалили петарди
У будівлі Херсонської прокуратури активісти підпалили петарди
У будівлі Херсонської прокуратури активісти підпалили петарди
У будівлі Херсонської прокуратури активісти підпалили петарди
 

Фото (khersondaily.com)

Нагадаємо, напередодні в Херсоні невідомий облив невстановленою речовиною керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Катерину Гандзюк. Зазначимо, генеральний прокурор України Юрій Луценко взяв під особистий контроль кримінальне провадження за фактом нападу на Катерину Гандзюк.

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Теги:  Херсон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС