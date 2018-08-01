У будівлі Херсонської прокуратури активісти підпалили петарди
Близько 50 осіб пікетують будівлю прокуратури і МВС Херсона у зв'язку з нападом на в. о. керуючого справами мерії Катерину Гандзюк
У Херсоні будівлю обласного Управління Міністерства внутрішніх справ, сьогодні, 1 серпня, пікетували близько 50 осіб у зв'язку з нападом на в. о. керуючого справами мерії Катерина Гандзюк. Про це повідомляє "Херсон Daily".
Видання повідомляє, що після цього вони пішли в обласну прокуратуру. У вестибюлі учасники акції кинули кілька петард і димових шашок.
Пізніше стало відомо, що активісти повернулися в будівлю МВС.
Фото (khersondaily.com)
Нагадаємо, напередодні в Херсоні невідомий облив невстановленою речовиною керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Катерину Гандзюк. Зазначимо, генеральний прокурор України Юрій Луценко взяв під особистий контроль кримінальне провадження за фактом нападу на Катерину Гандзюк.