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В здании горсовета Киева взрывчатку не обнаружили, - КГГА

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Киев, Вторник 06 июля 2021 19:08
В здании горсовета Киева взрывчатку не обнаружили, - КГГА Фото: взрывчатка в здании Киевского горсовета не обнаружена (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В здании Киевского городского совета взрывчатка не обнаружена. Работа органа местного самоуправления возобновлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Анонимное сообщение о минировании здания - фиктивное. Работа постоянных комиссий Киевского городского совета продолжена", - сказал замглавы КГГА Владимир Бондаренко.

Напомним, около 15:00 поступило сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Злоумышленники требовали выкуп в биткоинах.

Позднее поступило сообщение о минировании трех торговых центров в Киеве. Правоохранители проверяют информацию о взрывчатке.

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Киев Киевский городской совет минирование
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