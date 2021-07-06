В Киеве заминировали здание горсовета. Требуют выкуп в биткоинах
Фото: в Киеве заминировали здание горсовета (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве поступило сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Злоумышленники требуют выкуп в размере 0,5 биткоина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы КГГА Владимира Бондаренко в Facebook.
"Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевский городской совет. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоина", - написал он.
Сейчас проводится частичная эвакуация сотрудников горсовета и гражданских лиц.
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