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В Киеве заминировали здание горсовета. Требуют выкуп в биткоинах

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Вторник 06 июля 2021 16:23
В Киеве заминировали здание горсовета. Требуют выкуп в биткоинах Фото: в Киеве заминировали здание горсовета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве поступило сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Злоумышленники требуют выкуп в размере 0,5 биткоина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы КГГА Владимира Бондаренко в Facebook.

"Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевский городской совет. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоина", - написал он.

Сейчас проводится частичная эвакуация сотрудников горсовета и гражданских лиц.

В Киеве заминировали здание горсовета. Требуют выкуп в биткоинах

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Киев Киевский городской совет минирование
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