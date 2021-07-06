ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У будівлі міськради Києва вибухівку не виявили, - КМДА

Новость на русском →
Київ, Вівторок 06 липня 2021 19:08
У будівлі міськради Києва вибухівку не виявили, - КМДА Фото: вибухівка в будівлі Київської міськради не виявлена (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В будівлі Київської міської ради вибухівка не виявлена. Роботу органу місцевого самоврядування відновлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Анонімне повідомлення про мінування будівлі - фіктивне. Робота постійних комісій Київської міської ради продовжена", - сказав заступник голови КМДА Володимир Бондаренко.

Нагадаємо, близько 15: 00 надійшло повідомлення про мінування будівлі Київської міської ради. Зловмисники вимагали викуп в біткоіни.

Пізніше надійшло повідомлення про мінування трьох торгових центрів у Києві. Правоохоронці перевіряють інформацію про вибухівку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська міська рада мінування
NEWS
Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE
Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE
DAILY
Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні