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Здание Офиса президента обклеили наклейками "Нет капитуляции"

Новости » Общество    14.10.2019 - 19:19
Здание Офиса президента обклеили наклейками "Нет капитуляции"
Фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Участники акции "Нет капитуляции" после вече на Майдане Независимости пришли к Офису президента

В Киеве участники акции "Нет капитуляции" после вече на Майдане Независимости пришли к Офису президента Владимира Зеленского на Банковой. Активисты обклеили здание наклейками "Нет капитуляции", передает корреспондент РБК-Украина.

Участники наклеили на здание ОП наклейки с надписями "Нет капитуляции", "Крым - это Украина", "Донбасс - это Украина", "Нет формуле Штайнмайера", "Богдана в отставку".

Фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Напомним, участники марша против капитуляции идут под Офис президента. Акция на Майдане уже завершается и часть участников марша уже начала идти в правительственный квартал. Они хотят обклеить здание Офиса президента своими наклейками. На наклейках написано "Мы не сдадимся", "Крым - это Украина". Также участники акции на дороге у здания ОП написали краской "Россия - оккупант".

РБК-Украина, что сегодня в Киеве также прошел марш УПА. Люди протестовали против возможной реализации закона об особом статусе Донбасса, предусмотренного согласованной недавно в Минске "формуле Штайнмайера", и против торговли украинскими землями сельскохозяйственного назначения. По данным организаторов, в этом марше приняли участие около 10 тысяч человек.

В Киеве начался марш против капитуляции "Формула Штайнмайера" в ближайшее время не будет реализована, - нардеп
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