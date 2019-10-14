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Будівля Офісу президента обклеїли наклейками "Ні капітуляції"

Новини » Суспільство    14.10.2019 - 19:19
Будівля Офісу президента обклеїли наклейками "Ні капітуляції"
Фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Учасники акції "Ні капітуляції" після віче на Майдані Незалежності прийшли до Офісу президента

У Києві учасники акції "Ні капітуляції" після віче на Майдані Незалежності прийшли до Офісу президента Володимира Зеленського на Банковій. Активісти обклеїли будівля наклейками "Ні капітуляції", передає кореспондент РБК-Україна.

Учасники наклеїли на будівлю ОП наклейки з написами "Ні капітуляції", "Крим - це Україна", "Донбас - це Україна", "Немає формулою Штайнмайера", "Богдана у відставку".

Фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Нагадаємо, учасники маршу проти капітуляції йдуть під Офіс президента. Акція на Майдані вже завершується і частина учасників маршу вже почала йти в урядовий квартал. Вони хочуть обклеїти будівля Офісу президента своїми наліпками. На етикетках написано "Ми не здамося", "Крим - це Україна". Також учасники акції на дорозі біля будівлі ВП написали фарбою "Росія - окупант".

РБК-Україна, що сьогодні в Києві також пройшов марш УПА. Люди протестували проти можливої реалізації закону про особливий статус Донбасу, передбаченого узгодженої нещодавно в Мінську "формулі Штайнмайера", і проти торгівлі українськими землями сільськогосподарського призначення. За даними організаторів, в цьому марші взяли участь близько 10 тисяч чоловік.

У Києві почався марш проти капітуляції "Формула Штайнмаєра" найближчим часом не буде реалізована, - нардеп
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