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Здача житла через Airbnb і Booking: що власникам варто знати про податки

23:10 02.08.2026 Нд
3 хв
З 2026 року платформи почнуть активніше ділитися даними про власників із державою
aimg Валерія Абабіна
Здача житла через Airbnb і Booking: що власникам варто знати про податки Фото: Здача житла в оренду, які правила оподаткування (freepik.com)
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Розмір податків за здачу житла у 2026 році залежить від того, як саме оформлений дохід власника.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів керуючий партнер АО "Юридична компанія "WINNER", адвокат Ігор Ясько.

ГОЛОВНЕ:

  • 18% ПДФО і 5% військового збору, разом 23% від доходу; ЄСВ у цій моделі зазвичай не сплачується.Здача як фізособа:
  • Здача через ФОП: на практиці рахують 5% єдиного податку плюс ЄСВ від мінімальної бази.
  • Airbnb і Booking: дохід оподатковується за загальним правилом, а з 2026 року посилюється обмін даними платформ із державою.
  • Пільги: знижку на витрати з оренди мають переселенці, а з 2026 року - також учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Скільки реально платить власник житла

Як зазначає адвокат, якщо квартиру здає звичайна фізособа, базова модель у 2026 році - це 18% ПДФО плюс 5% військового збору, тобто сумарно 23% від доходу.

ЄСВ у такій моделі, як правило, не сплачується, адже він не нараховується просто за факт отримання орендного доходу фізособою без статусу ФОП чи найманих працівників.

Якщо ж оренда оформлена через ФОП третьої групи, на практиці часто рахують 5% єдиного податку плюс ЄСВ від мінімальної бази.

Як оподатковується здача через Airbnb і Booking

Здача житла через Airbnb чи Booking сама по собі не "обнуляє" податки. Якщо це дохід фізособи, він оподатковується за загальним правилом, а з 2026 року посилюється обмін даними платформ із державою.

За словами експерта, для короткострокової оренди важливо, чи це чиста оренда житла, чи фактично послуга розміщення - із прибиранням, рецепцією, заселенням та подібними елементами.

Другий варіант значно ближчий до господарської діяльності. У 2026 році для платформ уже готують нові правила прозорого декларування, а з 2027 року для частини доходів через цифрові платформи має запрацювати окремий режим із податковим агентом.

Пільги за здачу житла переселенцям

Для внутрішньо переміщених осіб діє механізм податкової знижки на витрати з оренди житла - за умови офіційного договору, підтвердження оплати та відсутності придатного житла у власності в межах, визначених законом.

У 2026 році коло осіб, які можуть скористатися такою знижкою, розширили. До нього додали також учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Для власника це не означає автоматичного звільнення від податків, але офіційний договір із такою категорією орендарів робить легалізацію значно безпечнішою і прогнозованішою.

Нагадаємо, наразі власники, які здають житло офіційно як фізособи, сплачують 18% ПДФО і 5% військового збору - разом 23%. Податок потрібно сплатити протягом 40 днів після закінчення кварталу.

Водночас Верховна Рада ухвалила зниження податку на доходи від оренди - ставка ПДФО зменшиться з 18% до 5%, а загальне навантаження впаде з 23% до 10%. Нові умови мають запрацювати з 2027 року.

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