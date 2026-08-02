Сдача жилья через Airbnb и Booking: что владельцам следует знать о налогах

Размер налогов за сдачу жилья в 2026 году зависит от того, как оформлен доход владельца.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал управляющий партнер АО "Юридическая компания "WINNER", адвокат Игорь Ясько.

ГЛАВНОЕ: 18% НДФЛ и 5% военного сбора, итого 23% от дохода; ЕСВ в этой модели обычно не оплачивается. Сдача как физлицо:

Сдача через ФЛП: на практике считается 5% единого налога плюс ЕСВ от минимальной базы.

на практике считается 5% единого налога плюс ЕСВ от минимальной базы. Airbnb и Booking: доход облагается налогом по общему правилу, а с 2026 года усиливается обмен данными платформ с государством.

доход облагается налогом по общему правилу, а с 2026 года усиливается обмен данными платформ с государством. Льготы: скидку на расходы по аренде имеют переселенцы, а с 2026 года - также участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны.

Сколько реально платит собственник жилья

Как отмечает адвокат, если квартиру сдает обычное физлицо, базовая модель в 2026 году – это 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора, то есть суммарно 23% от дохода.

ЕСВ в такой модели, как правило, не уплачивается, ведь он не начисляется просто за факт получения арендного дохода физлицом без статуса ФОП или наемных работников.

Если аренда оформлена через ФОП третьей группы, на практике часто считают 5% единого налога плюс ЕСВ от минимальной базы.

Как облагается налогом сдача через Airbnb и Booking

Сдача жилья через Airbnb или Booking сама по себе не обнуляет налоги. Если это доход физлица, он облагается налогом по общему правилу, а с 2026 года усиливается обмен данными платформ с государством.

По словам эксперта, для краткосрочной аренды важно, это чистая аренда жилья, или фактически услуга размещения - с уборкой, рецепцией, заселением и подобными элементами.

Второй вариант гораздо ближе к хозяйственной деятельности. В 2026 для платформ уже готовят новые правила прозрачного декларирования, а с 2027 для части доходов через цифровые платформы должен заработать отдельный режим с налоговым агентом.

Льготы за сдачу жилья переселенцам

Для внутренне перемещенных лиц действует механизм налоговой скидки на расходы по аренде жилья – при условии официального договора, подтверждения оплаты и отсутствия пригодного жилья в собственности в пределах, определенных законом.

В 2026 году круг лиц, которые могут пользоваться такой скидкой, расширили. К нему добавили также участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

Для владельца это не означает автоматического освобождения от налогов, но официальный договор с такой категорией арендаторов делает легализацию значительно более безопасной и прогнозируемой.