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Податки на оренду знизять удвічі: Рада готує зміни для власників житла

17:45 09.06.2026 Вт
2 хв
Власники житла платитимуть менше податків?
aimg Анастасія Мацепа
Податки на оренду знизять удвічі: Рада готує зміни для власників житла Фото: для власників житла, які здають нерухомість в оренду, знизять податки (Getty Images)
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В Україні хочуть вивести ринок оренди з тіні: ухвалено законопроєкт про зниження податкового навантаження. Верховна Рада підтримала ініціативу, яка має стимулювати власників житла легалізувати свої доходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

Так, сьогодні парламент ухвалив законопроєкт №15111-д, який передбачає суттєве зниження податкового навантаження для фізичних осіб, що офіційно здають нерухомість в оренду. Відповідну правку до документа внесла Шуляк.

Що змінюється?

Наразі власники житла, які працюють офіційно, сплачують 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору – загалом 23%. Після набрання чинності нових норм, ставка ПДФО для орендодавців знизиться до 5%.

З урахуванням військового збору, загальне навантаження зменшиться з 23% до 10%. За результатами року орендодавцям потрібно буде подати річну податкову декларацію та самостійно сплатити податок до бюджету.

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Мета нововведення

Основна мета змін - стимулювати власників нерухомості легалізувати орендні відносини. На сьогодні більшість ринку оренди в Україні перебуває ''в тіні'' через високі податки.

За словами Шуляк, за підсумками позаминулого року доходи від оренди задекларували лише 900 фізичних осіб. Ще близько 56 тисяч орендодавців працюють як ФОПи на спрощеній системі оподаткування. Для країни з величезним житловим фондом такі цифри вказують на те, що більша частина ринку залишається неофіційною.

Чому це важливо?

Зниження ставки має зробити офіційне оформлення договорів оренди простішим і зрозумілішим стимулом для власників майна. Окрім того, це є необхідним кроком для реалізації масштабної житлової реформи в Україні та впровадження європейських моделей соціальної оренди.

Для держави це спосіб детінізувати ринок без застосування фіскального тиску, замінивши його мотивацією для добровільної сплати податків.

''В Україні зараз триває масштабна житлова реформа, мета якої – змінити радянські правила надання житла тим, хто цього потребує, до ефективних європейських моделей, серед яких і соціальна оренда. Але цей інструмент ми не зможемо запустити без детінізації ринку оренди житла. А для неї, в свою чергу, потрібне зниження податку, за що, власне, сьогодні і прологосувала Верховна рада'', – резюмувала Шуляк.

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