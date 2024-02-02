UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Збройних силах України показали, як безпілотники допомагають виявити позиції ворога

Фото: у ЗСУ показали роботу дронів у виявленні позицій ворога (DPSUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

За допомогою дронів бійцям Збройних сил України вдається досліджувати позиції російських окупантів на північному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерал-лейтенанта Сергія Наєва в Telegram.

Як зазначає генерал-лейтенант, безпілотні літальні комплекси - "це не тільки очі, але й жала операторів командування Сил спеціальних операцій".

На відео нижче показано, як бійці Збройних сил України використовують таку технологію у виявленні позицій ворога в різних місцевостях на передовій. 

"Ось так за допомогою дронів-розвідників наші бійці "досліджують" позиції російських загарбників на Північному напрямку", - йдеться в його повідомленні.

Використання дронів у війні проти агресії РФ

Напередодні Сили оборони України в Харківській області знищили два ворожі бліндажі за допомогою дронів.

Нещодавно Дніпро передало військовим нову велику партію дронів. Майже сотня безпілотників різних моделей та інтерактивну панель.

Також українські бійці спецпідрозділу "Ахіллес" показали відео знищення позицій росіян неподалік від Бахмута за допомогою дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїнидрониВійна Росії проти України