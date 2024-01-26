Бійці ЗСУ показали відео, як за допомогою дронів знищили позиції росіян біля Бахмута

Як повідомляє РБК-Україна, відео було опубліковано у Telegram-каналі Сухопутних військ.

На відео видно, як українські військові за допомогою дронів відстежують переміщення окупантів. За даними військових, розрахунок роти ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр завдає удару по позиціях окупанта.

Не одноразово бійці ЗСУ знизували як самих росіян, так і їх техніку.

Російські втрати на війні

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Не розкриваються також втрати техніки, авіації та інших засобів війни.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 380 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили 990 росіян. Також з початку повномасштабної війни знищено вже 331 літак та 324 вертольоти РФ.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

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