ua en ru
Пт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бійці ЗСУ показали відео, як за допомогою дронів знищили позиції росіян біля Бахмута

П'ятниця 26 січня 2024 17:05
UA EN RU
Бійці ЗСУ показали відео, як за допомогою дронів знищили позиції росіян біля Бахмута Ілюстративне фото: бійці ЗСУ показали відео, як за допомогою дронів знищили позиції росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські бійці спецпідрозділу "Ахіллес" показали відео знищення позицій росіян неподалік від Бахмута за допомогою дронів.

Як повідомляє РБК-Україна, відео було опубліковано у Telegram-каналі Сухопутних військ.

На відео видно, як українські військові за допомогою дронів відстежують переміщення окупантів. За даними військових, розрахунок роти ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр завдає удару по позиціях окупанта.

Не одноразово бійці ЗСУ знизували як самих росіян, так і їх техніку.

Російські втрати на війні

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Не розкриваються також втрати техніки, авіації та інших засобів війни.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 380 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили 990 росіян. Також з початку повномасштабної війни знищено вже 331 літак та 324 вертольоти РФ.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
NEWS
Бронь від мобілізації. ЗМІ пишуть про нову ідею, у Раді спростовують: що ж насправді
Бронь від мобілізації. ЗМІ пишуть про нову ідею, у Раді спростовують: що ж насправді
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії