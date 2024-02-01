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Дніпро передав військовим нову партію дронів: майже сотню "мавіків" та FPV-моделей

Четвер 01 лютого 2024 13:41
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Дніпро передав військовим нову партію дронів: майже сотню "мавіків" та FPV-моделей Фото: Дніпро передав військовим нову партію дронів: майже сотню "мавіків" та FPV-моделей (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Дніпро передав військовим нову велика партію дронів. Майже сотня безпілотників різних моделей та інтерактивну панель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради

"Я вже казав, що нині ми концентруємося на низці речей. Це дрони, зокрема FPV, і також допомога силам ППО. Ми приділяємо цьому чималу увагу, шукаємо якомога більше. Усе, що ми можемо знайти на ринку і за кордоном, - веземо і роздаємо нашим хлопцям. Хочу ще раз подякувати мешканцям Дніпра - всім платникам податків - за те, що вони долучаються до допомоги ЗСУ", - наголосив мер Дніпра Борис Філатов, анонсувавши доправлення наступної партії оснащення для оборонців уже найближчим часом.

Дніпро передав військовим нову партію дронів: майже сотню &quot;мавіків&quot; та FPV-моделей

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Днипро дрони
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