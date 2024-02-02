В Вооруженных силах Украины показали, как беспилотники помогают обнаружить позиции врага

Как отмечает генерал-лейтенант, беспилотные летательные комплексы – "это не только глаза, но и жала операторов командования Сил специальных операций".

На видео ниже показано, как бойцы Вооруженных сил Украины используют такую технологию для обнаружения позиций врага в разных местностях на передовой.

"Вот так посредством дронов-разведчиков наши бойцы "исследуют" позиции российских захватчиков на Северном направлении", - говорится в его сообщении.