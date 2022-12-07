Збройні сили України знищили вантажівку окупантів з боєприпасами (відео)

Українським військовим вдалося знищити ворожу вантажівку з боєприпасами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Польовий склад БК росіян злітає у повітря", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити, що ворожий автомобіль потрапляє під обстріл українських сил оборони. В результаті влучних попадань він вибухає. Залишки боєприпасів розлітаються на десятки метрів.
Нагадаємо, що українським військовим вдалося влучними попаданнями знищити дві бойові машини піхоти окупантів.
Українські військові влаштувавши засідку біля підбитого ними раніше танку противника та знищили іншу ворожу бойову машину окупантів.
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