Українські десантники влаштували засідку та знищили ворожий танк (відео)

Українські військові влаштувавши засідку біля підбитого ними раніше танку противника та знищили іншу ворожу бойову машину окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Десантники з протитанкового підрозділу 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв ДШВ ЗС України продовжують успішно полювати на Донбасі за ворожою технікою", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що днями вони серйозно пошкодили танк противника, через що ворожий екіпаж змушений був покинути бойову машину і тікати від ЗСУ. Розуміючи, що окупанти захочуть евакуювати підбиту, але не знищену техніку, аби поставити її у стрій, десантники 79-ки влаштували поблизу неї засідку.

"Кмітливість десантників було винагороджено: невдовзі на місце події, для проведення евакуації, приїхав ще один танк", - повідомляють у командуванні.

Протитанкову керовану ракету навели на ворожу бойову машину ворога та знищили її.