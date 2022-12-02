ua ru
Пт, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські десантники влаштували засідку та знищили ворожий танк (відео)

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 02 грудня 2022 15:19
Українські десантники влаштували засідку та знищили ворожий танк (відео) Фото: Українські десантники влаштували засідку та знищили ворожий танк (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові влаштувавши засідку біля підбитого ними раніше танку противника та знищили іншу ворожу бойову машину окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Десантники з протитанкового підрозділу 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв ДШВ ЗС України продовжують успішно полювати на Донбасі за ворожою технікою", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що днями вони серйозно пошкодили танк противника, через що ворожий екіпаж змушений був покинути бойову машину і тікати від ЗСУ. Розуміючи, що окупанти захочуть евакуювати підбиту, але не знищену техніку, аби поставити її у стрій, десантники 79-ки влаштували поблизу неї засідку.

"Кмітливість десантників було винагороджено: невдовзі на місце події, для проведення евакуації, приїхав ще один танк", - повідомляють у командуванні.

Протитанкову керовану ракету навели на ворожу бойову машину ворога та знищили її.

Нагадаємо, що українські військові накрили артилерійським вогнем позиції окупантів під Бахмутом (Донецька область) та ліквідували частину з них.

Раніше повідомлялось, що українські прикордонники знищили самохідний протитанковий комплекс російських окупантів. Ціль, що було знищено на півдні, вразили з безпілотника, вибухівка потрапила в люк ПТРК.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії