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Вооруженные силы Украины уничтожили грузовик оккупантов с боеприпасами (видео)

Фото: Вооруженные силы Украины уничтожили грузовик оккупантов с боеприпасами (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось уничтожить вражеский грузовик с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Полевой склад БК россиян взмывает в воздух", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что вражеский автомобиль попадает под обстрел украинских сил обороны. В результате точных попаданий он взрывается. Остатки боеприпасов разлетаются на десятки метров.

Напомним, что украинским военным удалось точными попаданиями уничтожить две боевые машины пехоты оккупантов.

Украинские военные устроили засаду у подбитого ими ранее танка противника и уничтожили другую вражескую боевую машину оккупантов.

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