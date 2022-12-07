Спалили до тла. Українські військові знищили дві ворожих БМП (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.

"Спалили два ворожих БМП та поганяли окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це результат роботи 3 окремої танкової "Залізної" бригади, піхоти та аеророзвідки.

На відео можна побачити, як по ворожим БМП було завдано ударів, після чого техніка окупантів згоріла до тла.