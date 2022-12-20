Збройні сили України відбили 10 атак росіян на Донбасі, - Генштаб

Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян, а ЗСУ відбили 10 атак в Луганській та Донецькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.
Протягом доби росіяни завдали 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, а також здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В результаті цих ударів постраждала цивільні інфраструктура та населення.
Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.
Ворог продовжує зазнавати втрат, підтверджено ураження пункту постійної дислокації росіян 18 грудня поточного року в районі населеного пункту Чаплинка Херсонської області. Інформація щодо загиблих та поранених окупантів уточнюється.
Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Силами протиповітряної оборони минулої доби було збито два ворожих гелікоптери.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили противника.
Нагадаємо, протягом 18 грудня противник завдав ракетного удару, а також здійснив близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Також ворог застосував 28 іранських ударних БПЛА "Шахед-136", 23 із яких збили Сили оборони України.
Раніше ми писали, що українським військовим за тиждень вдалося вбити 13 одиниць російської техніки на Лиманському напрямку. Вдалося це завдяки розрахунку ПТРК "Стугна".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.