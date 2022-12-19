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ЗСУ за тиждень знищили 13 одиниць техніки РФ біля Лиману

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Донбас, Понеділок 19 грудня 2022 16:12
ЗСУ за тиждень знищили 13 одиниць техніки РФ біля Лиману Фото: ЗСУ за тиждень знищили 13 одиниць техніки РФ біля Лиману (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українським військовим за тиждень вдалось знищити 13 одиниць російської техніки на Лиманському напрямку. Вдалось це завдяки розрахунку ПТРК "Стугна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"За 7 днів - знищили 13 одиниць ворожої техніки!" - йдеться в повідомленні.

Свій розрахунок ПТРК "Стугна" військові 1 окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна кличуть "Чорний Тюльпан".

Відомо, що військові починали свій бойовий шлях із Луганського напрямку, згодом прибули в Лиман.

"Головне, безумовно, командна робота. Кожен боєць розрахунку – цінний, бо бути протитанкістом нелегка справа, - зізнаються захисники. - Розрахунок "Стугни» мусить вийти на позицію непоміченим, переміщаючи обладнання, яке сумарно важить 104 кг, включаючи 1 ракету (30 кг). Проте ракет має бути не одна. Це - ще те випробування на витривалість, та ми справляємося!"

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ знищили ще 520 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 98 800 своїх військових.

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