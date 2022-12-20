Украинские бойцы отразили 10 атак россиян на Донбассе, - Генштаб

Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян, а ВСУ отразили 10 атак в Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Серебрянское Луганской области и Верхнекаменское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
В течение суток россияне нанесли 4 ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих ударов пострадала гражданская инфраструктура и население.
Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.
Враг продолжает нести потери, подтверждено поражение пункта постоянной дислокации россиян 18 декабря текущего года в районе населенного пункта Чаплинка Херсонской области. Информация о погибших и раненых оккупантах уточняется.
Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Силами противовоздушной обороны за прошедшие сутки были сбиты два вражеских вертолета.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили состав боеприпасов, 3 пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы противника.
Напомним, в течение 18 декабря противник нанес ракетный удар, а также совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также враг применил 28 иранских ударных БПЛА "Шахед-136", 23 из которых сбили Силы обороны Украины.
Ранее мы писали, что украинским военным за неделю удалось убить 13 единиц российской техники на Лиманском направлении. Удалось это благодаря расчету ПТРК "Стугна".
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