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Украинские бойцы отразили 10 атак россиян на Донбассе, - Генштаб

Фото: украинские военные (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян, а ВСУ отразили 10 атак в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Отраженые ВСУ атаки

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Серебрянское Луганской области и Верхнекаменское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Российские обстрелы

В течение суток россияне нанесли 4 ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих ударов пострадала гражданская инфраструктура и население.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

  • На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь и российская федерация продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.
  • На Северском направлении минометные обстрелы подверглись населенным пунктам Тимоновичи, Карповичи и Костобобров Черниговской области и Нововасиловка, Кондратовка, Водологи, Запсилье и Ездецкое на Сумщине.
  • На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка и Двуречная Харьковской области.
  • На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Котляровка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.
  • На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям в районах тридцати населенных пунктов. В частности, это - Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледарь, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры вдоль правого берега реки Днепр. Под поражение попали районы населенных пунктов Темировка, Красное, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон, Никольское, Токаревка и Милово Херсонской области.

Атаки ВСУ

Враг продолжает нести потери, подтверждено поражение пункта постоянной дислокации россиян 18 декабря текущего года в районе населенного пункта Чаплинка Херсонской области. Информация о погибших и раненых оккупантах уточняется.

Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Силами противовоздушной обороны за прошедшие сутки были сбиты два вражеских вертолета.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили состав боеприпасов, 3 пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы противника.

Напомним, в течение 18 декабря противник нанес ракетный удар, а также совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также враг применил 28 иранских ударных БПЛА "Шахед-136", 23 из которых сбили Силы обороны Украины.

Ранее мы писали, что украинским военным за неделю удалось убить 13 единиц российской техники на Лиманском направлении. Удалось это благодаря расчету ПТРК "Стугна".

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